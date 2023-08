L’intera India celebra l’allunaggio e sogna già Venere e Marte | FOTO

MeteoWeb

Orgoglio, contro tutti i pregiudizi: è l’atteggiamento con cui l’intera India sta celebrando l’allunaggio della sua navicella spaziale Vikram, avvenuto alle 18,03 ora locale. L’evento ‘storico’, come l’ha definito il Premier Modi dal Sudafrica, che ha segnato il compimento della missione Chandrayaan-3 e ha fatto diventare l’India il quarto paese al mondo a toccare il suolo lunare, e il primo a raggiungere il polo sud.

La giornata in cui l’India è arrivata sulla Luna si conclude con le televisioni che continuano a trasmettere in loop la sequenza degli ultimi minuti, mentre gli scienziati dell’Isro, il centro di ricerca spaziale cui si deve il successo, accompagnavano la discesa al ralentì, col fiato sospeso, incitando con applausi la navicella a toccare ‘dolcemente’, nel suo atteso soft landing, il suolo lunare. E il tripudio che scioglieva la tensione, un attimo dopo.

L’orgoglio, meritato, è ribadito sui social, nelle strade dove le persone si sono riunite ad applaudire guardando verso il cielo, anche nella capitale Delhi, a dispetto delle nubi che lo hanno ricoperto per tutta la giornata, nelle congratulazioni che tutti si scambiano, mostrando che questo allunaggio è vissuto davvero come il successo di ogni indiano. Un successo rafforzato dai riconoscimenti in arrivo da tutto il mondo.

Nel suo ringraziamento all’Isro il premier Modi ha voluto sottolineare, senza pregiudizi, che questo risultato “appartiene a tutta l’umanità, e che aiuterà le missioni future degli altri paesi. Sono certo, ha aggiunto il Premier ‘che tutti i paesi del mondo, inclusi quelli del Sud Globale saranno in grado di ottenere successi analoghi. Possiamo tutti aspirare alla Luna, e non solo”.

A fargli eco, da Bengalore, il presidente dell’Isro S. Somanath, che nel ringraziare tutti gli scienziati coinvolti, ha già dicharato che il successo di questo progetto apre la strada a missioni analoghe su Venere e su Marte.