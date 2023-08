Lollobrigida posta la foto di Meloni: “Oggi mangiamo granchio blu”

MeteoWeb

“Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, postando una foto in cui la premier Giorgia Meloni tiene in mano un vassoio di crostacei. I due con le rispettive famiglie stanno trascorrendo le vacanze in una masseria a Ceglie Messapica, in Puglia.