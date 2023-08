L’ultima criminale follia degli eco-vandali: bloccato per un’ora il Mondiale di Ciclismo su strada

MeteoWeb

Clamoroso al Mondiale di Ciclismo su strada. La prova in linea, la gara più attesa del programma del mondiale, che si sta correndo tra Edimburgo e Glasgow, è stata fermata da un gruppo di criminali eco-vandali a 191 chilometri dall’arrivo. In quella sede alcune persone hanno fermato la gara in linea della prova maschile, neutralizzando di fatto la corsa. Al momento del blocco, erano in 9 in fuga, inseguiti da un altro gruppetto di 3 corridori. Il plotone era a 9 minuti quando è stato raggiunto dalla notizia. Le persone che stanno protestando si sono incollate all’asfalto, l’organizzazione ci ha impiegato 50 minuti, insieme alle autorità locali, a ripristinare lo scorrimento della strada.

La corsa è poi ripartita, con pesanti conseguenze su tutta l’organizzazione di una giornata che era stata studiata nei minimi particolari e che invece (a scanso di nuovi inghippi) si concluderà con un’ora di ritardo, compresa tutta la trafila delle premiazioni e dei protocolli post-gara.

Il gesto criminale è stato rivendicato dal gruppo ambientalista This Is Rigged in una azione che ha coinvolto quattro dei suoi attivisti che si sono incollati sulla strada. Il gruppo chiede l’interruzione delle licenze di petrolio e gas in Scozia, minacciando di “chiudere l’industria petrolifera” fino a quando le loro richieste non saranno soddisfatte. Tra le azioni più eclatanti del gruppo la vandalizzazione del ritratto di re Carlo III, l’ennesimo crimine ai danni dell’umanità. Perchè non finiscono in galera?