Spazio: Luna-25 si prepara al lancio, tante e complesse le diverse fasi di volo

Ad agosto, per la prima volta nella storia della Russia moderna, un lander partirà dal cosmodromo di Vostochny verso la Luna. Luna-25 atterrerà dolcemente nelle vicinanze del Polo Sud e studierà la regolite lunare e l’esosfera. Per arrivare sul satellite naturale della Terra e completare tutti i compiti, Luna-25 dovrà superare diverse fasi di volo, illustrate oggi da Roscosmos: dopo l’inserimento nella traiettoria corretta dopo il lancio e dopo l’arrivo al suo obiettivo, seguirà un’orbita circumpolare circolare con un’altezza di 100 km, per circa 3 giorni. In seguito l’orbita diverrà ellittica, in preparazione dell’atterraggio, con quota minima di 18 km e massima di 100 km. Il passo successivo sarà l’allunaggio.

Dopo l’atterraggio e il posizionamento dell’antenna direzionale verso la Terra, inizierà il lavoro scientifico di Luna-25 sulla superficie lunare, che dovrebbe durare un anno.