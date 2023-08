Maltempo, 1000 interventi tra Milano e Pavia dal 26 agosto: domani riaprono tutti i parchi nel capoluogo

MeteoWeb

“Dopo la forte pioggia e vento dei giorni scorsi, prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco tra Milano e Pavia: circa 1.000 gli interventi svolti dal 26agosto ad oggi”. Lo comunica il corpo attraverso i canali social ufficiali. Dopo il forte maltempo che nelle ultime settimane ha colpito la città di Milano, domani riapriranno tutti i parchi, “anche se è possibile che ci saranno alcune aree che saranno ancora escluse dalla fruizione perché è complicato intervenire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un incontro con i volontari che stanno ripulendo i giardini di piazza Piola dopo i danni causati dal maltempo di luglio e dei giorni scorsi.

“Vorrei che i milanesi comprendessero il grande sforzo fatto in agosto mentre tutti noi, chi più chi meno eravamo in vacanza, qui c’è gente che ha lavorato e da come abbiamo lasciato a fine luglio la città a ora c’è una grande differenza“. Il sindaco ha poi sottolineato che domani riunirà “gli assessori e le società che hanno lavorato, come AMSA e ATM per fare il punto sulla situazione”.