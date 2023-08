Maltempo a Bardonecchia: ferragosto al lavoro per il ritorno alla normalità, chiusa la Statale 24

MeteoWeb

A Bardonecchia, a ferragosto i volontari e gli operatori sono in piena attività per restituire la normalità ai residenti, dopo l’esondazione del torrente Frejus di due giorni fa. Il comune in una nota ha dichiarato che da oggi è consentito l’ingresso a Bardonecchia, attraverso l’autostrada, anche ai possessori di seconde case oltre a chi ha una prenotazione alberghiera o al ristorante per il pranzo e la cena di Ferragosto.

La Statale 24 rimane tuttora chiusa al traffico privato che al momento può essere percorsa solo per i mezzi che stanno operando. Come ogni settimana, giovedì 17 agosto si terrà il mercato del Borgo Vecchio. Ma ci sarà una prescrizione, causata dalla viabilità di ingresso modificata: l’accesso sarà possibile solo per i mezzi con un’altezza non superiore a 3,40 metri. Purtroppo restano tuttora diverse criticità e gli operatori stanno lavorando alacremente per risolverli il prima possibile, per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, in particolare nella zona bassa della cittadina.

Gli interventi in corso a Bardonecchia

Stamattina è stata posizionata una seconda autobotte in Piazza Statuto, dopo quella presente da ieri in Piazza De Gasperi. Resta attivo il numero verde di Smat per le segnalazioni, 800060060. Sempre Smat mette a disposizione boccioni da 10 litri di acqua potabile che saranno distribuiti dalla Croce Rossa a privati e strutture che ne faranno richiesta specifica al numero verde. E’ attivo anche il numero verde allestito dalla Croce Rossa, 800933388, per segnalare le diverse esigenze. Proseguono i lavori di pulizia di strade ed edifici coinvolti dall’ondata di piena. La prossima riunione del Coc è convocata per le 12.30 di oggi.