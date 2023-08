Maltempo a Cagliari: per allerta vento chiusi parchi e cimiteri

MeteoWeb

Secondo il bollettino della Protezione civile, in Sardegna, dalla mezzanotte di oggi, sabato 5 agosto, e sino alle 6 di lunedì 7 agosto 2023, ci saranno venti forti da ovest nord-ovest con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste orientali, sulle coste meridionali e sui rilievi. Ci saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte. Per oggi, sabato 5 e domani, e domenica 6 agosto 2023 è stata predisposta la chiusura temporanea della Torre dell’Elefante a Cagliari, di tutti i parchi e cimiteri, perché le condizioni meteo avverse non consentono il regolare svolgimento del servizio di biglietteria e visite guidate.