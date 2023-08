Maltempo a Milano: 100 interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Si parla di almeno un centinaio di interventi dei vigili del fuoco ancora in corso in seguito al forte vento e alla pioggia torrenziale di ieri pomeriggio a Milano e in gran parte dei Comuni dell’hinterland, soprattutto a sud della città. Dopo circa i 200 interventi di ieri per tamponare nell’immediatezza l’emergenza, per tutta la notte e anche stamane i vigili del fuoco stanno “smaltendo” gli interventi residui, ossia quelli rimasti in coda a cui si è aggiunto un incendio scoppiato poco prima delle 6 in un capannone a Sedriano, nell’hinterland.

Al momento i livelli di Lambro e Seveso sono nella norma, mentre ci sono timori di nuovi danni e disagi per il maltempo previsto anche per oggi.