Maltempo a Ravenna: disposta l’allerta gialla per vento

L’amministrazione comunale della città romagnola con una nota ha comunicato che dalla mezzanotte di oggi 27 agosto a quella di domani 28 agosto è attiva nel territorio del Comune di Ravenna la 121ª allerta meteo gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per domani 28 agosto sono previsti venti di burrasca moderata da sud e sud-ovest sui settori appenninici romagnoli e fascia costiera. Le previsioni di altezza dell’onda 8 e del livello del mare sono prossime ai valori di soglia per l’allertamento.