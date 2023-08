Maltempo a Vercelli: il sindaco chiude parchi e viali per possibili temporali

MeteoWeb

Non è stato ancora completata la conta dei danni del violento nubifragio di ieri che si sta prospettando per Vercelli una giornata complicata. Infatti, i bollettini meteo parlano di possibili nuovi temporali anche forti. Pertanto, il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha emanato ieri sera un’ordinanza con la quale dispone la chiusura dei parchi cittadini fino alle 24 di lunedì 28 agosto e la chiusura al traffico pedonale lungo i viali cittadini, in particolare viale Garibaldi, Corso Italia, corso Rigola, viale della Rimembranza e Corso De Gasperi.

E’ fortemente consigliano di non lasciare auto in sosta sempre sotto gli alberi. Il provvedimento è stato deciso per garantire l’incolumità dei cittadini e a consentire al Comune di Vercelli di svolgere un’accurata ispezione delle alberate e dei parchi per individuare eventuali alberi pericolanti.