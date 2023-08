Maltempo, tre aerei russi ricevono il permesso di entrare nello spazio aereo di Finlandia ed Estonia

MeteoWeb

L’autorità dell’aviazione russa Rosaviatsiya ha reso noto che per evitare le tempeste in corso in zona, tre aerei commerciali russi hanno avuto il permesso speciale di entrare brevemente nello spazio aereo di Finlandia ed Estonia. Nello stesso comunicato, l’autorità dell’aviazione russa Rosaviatsiya, ha ringraziato i due paesi vicini per la collaborazione.

Va ricordato che l’Unione Europea ha chiuso il proprio spazio aereo ai voli russi nell’ambito delle sanzioni contro Mosca dopo l’inizio della guerra in Ucraina un anno e mezzo fa. I tre aerei cui è stato consentito l’ingresso nello spazio europeo – di Rossiya, Ural Airlines e Nordwind – stavano volando da o per Kaliningrad, l’exclave russa tra la Polonia e la Lituania.