Maltempo: a causa di un albero caduto, chiusa la Sp 55 tra Abruzzo e Molise

In seguito alla caduta di un grosso ramo sull’asfalto, è stata interrotta momentaneamente interrotta la circolazione sulla S.P. 55 tra Molise e Abruzzo. Si tratta della zona compresa tra l’incrocio della Mare-Collina e l’incrocio della S.C. Chiatalonga, verso il ponte sul Fiume Trigno, dove l’albero si è abbattuto sulla strada durante il temporale di questo pomeriggio, che a partire dalle 16.30 ha creato alcuni allagamenti in basso Molise e ha provocato un fuggi-fuggi generale dalle spiagge.

La caduta del ramo sull’asfalto sta bloccando parte della carreggiata e il Comune di Montenero di Bisaccia è in attesa dell’intervento del 115. In una nota il Comune avvisa: “Si prega di prestare attenzione e di percorrere la viabilità alternativa costituita dalla Strada Comunale Chiatalonga, sia in uscita da Montenero verso San Salvo che di rientro dal confine abruzzese“