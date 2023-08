Maltempo: albero sul treno, bloccata la Alessandria-Chivasso

MeteoWeb

Sarebbero gli alberi abbattuti o diventati pericolanti a causa della tromba d’aria a creare i maggiori problemi a Casale e nel Monferrato alessandrino. Uno – fa sapere Rfi – è finito su un treno in transito sulla Alessandria-Chivasso, bloccando la corsa. Per i passeggeri a bordo è scattata l’assistenza di personale ferroviario, volontari della Protezione Civile e vigili del fuoco che li hanno trasferiti su bus per raggiungere il capolinea.

Squadre di pompieri dal distaccamento cittadino, Alessandria, Ovada, Torino e Volontari di Valenza al lavoro in tutto il comprensorio anche per cornicioni pericolanti e tetti scoperchiati. Difficoltà per il traffico stradale: tronchi e rami finiti sulla carreggiata hanno, in alcuni casi, danneggiato i cavi della fornitura elettrica.

La raccomandazione è di non toccarli e attendere l’arrivo del personale qualificato. Sulla A26 segnalati, invece, materiali dispersi nel tratto al confine con la provincia di Vercelli. Criticità al centro Nuova Casale Sport.