Maltempo Alto Adige: situazione verso la normalità dopo le forti piogge

MeteoWeb

Il livello di Protezione Civile torna al livello normale in Alto Adige dopo il maltempo delle scorse ore. “Ieri nel pomeriggio ed in serata il livello dell’acqua è sceso, per questo motivo abbiamo deciso di ridurre il livello di attenzione“, riassume Klaus Unterweger, direttore della Protezione Civile. In base al bollettino meteorologico durante la Conferenza di valutazione della Protezione Civile è stato stabilito che l’evento si sta attenuando: dopo il passaggio di alcuni rovesci di pioggia questa mattina, il pomeriggio è asciutto in molti posti. Domani l’influenza della bassa pressione adriatica diminuirà, nel pomeriggio non sono da escludere singoli rovesci. Non sono attesi eventi precipitativi di rilievo nei prossimi giorni e oltre il fine settimana, riporta una nota della Protezione Civile altoatesina.

Il livello delle acque sta scendendo, conferma il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe, Roberto Dinale. In sintesi si può dire: negli ultimi due giorni in Val Venosta e nel Burgraviato si è verificata un’alluvione con un tempo di ritorno di cinque-dieci anni, nell’Alta Valle Isarco si è verificata un’alluvione con un tempo di ritorno di cinque anni. Nelle altre zone si è trattato di un’alluvione normale. La procedura di monitoraggio del Lago Zufritt e dei bacini artificiali di Fortezza e Rio Pusteria è stata revocata ieri alle ore 22.00.

Poiché a causa delle abbondanti precipitazioni il suolo è molto saturo, secondo i geologi della Provincia nei prossimi giorni non si possono escludere smottamenti. I Bacini montani non segnalano alcun evento nelle ore notturne, sono in corso i lavori di bonifica.

Bollettino di allerta: giallo per frane e smottamenti e venti forti

Nell’odierno bollettino di allerta appare il livello giallo e quindi un basso potenziale di rischio per quanto riguarda movimenti di massa, colate di fango e forti venti, mentre il potenziale di rischio per inondazioni è sceso al verde (nessun potenziale di rischio). Secondo la valutazione odierna, domani (30 agosto) il livello di allerta tornerà al verde (nessun rischio potenziale) in tutto il territorio provinciale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: