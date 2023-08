Maltempo in Arabia Saudita, violentissimo temporale colpisce La Mecca: migliaia di persone trascinate via | VIDEO

MeteoWeb

La Mecca, città santa dell’Arabia Saudita, è stata colpita questa sera da un violentissimo temporale che ha letteralmente devastato la metropoli, che conta circa 2 milioni di abitanti. Tanti fedeli in pellegrinaggio nella città santa, dove secondo tradizione è nato Maometto, sono stati colpiti all’improvviso dalla tempesta caratterizzata da pioggia torrenziale e vento impetuoso. Nelle immagini a corredo dell’articolo possiamo vedere come migliaia di persone vengano letteralmente sbattute per terra e trascinate via da vento e pioggia.

