Maltempo: barca ribaltata nell’Alto lago di Como

Una barca ribaltata, con tre persone recuperate nel lago, illese, e un pescatore soccorso perché isolato dalla piena del fiume. C’è stato un doppio intervento dei soccorritori nella zona dell’Alto lago di Como per il Maltempo in zona, principalmente per i danni provocati dal forte vento che ha agitato le acque del Lario.

Al largo di Dongo si è ribaltata una barca a vela ed è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco per mettere in salvo le tre persone a bordo, recuperate in acqua, per fortuna soltanto infreddolite. E’ inoltre in corso l’intervento dell’elicottero per “liberare” un pescatore bloccato dalla piena del torrente Livo e dall’innalzamento del livello del lago a circa trecento metri dalla foce.