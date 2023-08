Maltempo, tempesta Rea: cancellati voli Maiorca-Italia, turisti bloccati

MeteoWeb

Un migliaio di turisti italiani sono bloccati all’aeroporto di Palma di Maiorca dopo la cancellazione di alcuni voli diretti verso l’Italia, a causa della tempesta Rea, che ha investito le Baleari. Molti si sono accampati per la notte nello scalo Son Sant Joan di Palma di Maiorca. I voli soppressi sono quelli per Roma Fiumicino, Cagliari, Malpensa, Verona, Bologna, Pisa e Bergamo. Solo una piccola parte dei turisti italiani è riuscita a ripartire con altri voli ma su alcune tratte non ci sono disponibilità fino a giovedì.

“Il consolato generale d’Italia a Barcellona, in stretto raccordo con la Farnesina, sta prestando assistenza ai connazionali bloccati a Palma di Maiorca a causa del maltempo, che ha comportato ritardi e cancellazioni nei collegamenti aerei da e per l’arcipelago delle Baleari“: lo ha comunicato il Ministero degli Esteri. “Il Consolato Generale è in contatto con la compagnia aerea interessata dai disguidi per provvedere al tempestivo inserimento dei connazionali sui primi voli disponibili, mentre alcuni sono già riusciti a lasciare Palma di Maiorca“.