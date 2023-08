Maltempo, Comba (Fratelli d’Italia): “le zone a rischio vanno individuate e messe in sicurezza”

MeteoWeb

Dopo l’emergenza a Bardonecchia, il deputato torinese di Fratelli d’Italia, Fabrizio Comba ha dichiarato nella giornata odierna: “Si è sfiorata ancora una volta la tragedia, gli interventi di messa in sicurezza per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio italiano non sono più prorogabili. L’unica buona notizia è che non ci sono vittime e che nessuno debba piangere cari, parenti ed amici, ma bisogna necessariamente fare in modo che questi disastri non si ripetano più“.

Il deputato Comba ha sottolineato: “I territori a rischio, le zone geomorfologiche critiche vanno individuate, monitorate e messe in sicurezza. Questi fenomeni atmosferici estremi, che si verificano con sempre maggiore frequenza, stanno stressando ulteriormente i già fragili equilibri idrogeologici del territorio italiano. In futuro avremo sempre più a che fare con calamità naturali di questo tipo e non possiamo farci trovare impreparati dal punto di vista urbanistico, amministrativo e gestionale“.

Il deputato Comba ha poi concluso: “Noi tutti abbiamo il dovere di ringraziare le forze dell’ordine, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, i vigili del fuoco e i volontari che in queste ore hanno lavorato incessantemente e senza esitazioni per dare tutto il supporto possibile agli sfollati e ai tanti danneggiati dall’ alluvione. A tutti loro va il nostro grande abbraccio“.