Maltempo: dal Comune di Cesena 270mila euro per gli alloggi alluvionati

“Gli eventi di maggio caratterizzati da un’eccezionale intensità hanno determinato ingenti danni a moltissime famiglie cesenati. Dopo aver anticipato i contributi di autonoma sistemazione in riferimento alle mensilità di maggio, giugno e luglio, anche grazie alla disponibilità economica garantita dalle donazioni, destiniamo ora un importante pacchetto di risorse dell’ammontare complessivo di 270mila euro a tutti coloro che non presentavano i requisiti necessari per l’ottenimento degli indennizzi e che dunque non hanno potuto ottenere i contributi richiesti“. Lo annuncia il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, spiegando che il Comune di Cesena mette a disposizione la cifra per gli alluvionati che richiedono l’autonoma sistemazione e l’immediato sostegno, per coprire le spese di ripristino ma anche di acquisto di nuovi arredi ed elettrodomestici.

A partire da lunedì 4 settembre e fino al 16 ottobre, tutti i cittadini residenti e domiciliati nelle vie alluvionate o franate che hanno dovuto individuare autonomamente e a proprie spese un alloggio temporaneo o non hanno potuto presentare la domanda entro il termine del 30 giugno, potranno richiedere i contributi rivolgendosi allo Sportello Emergenza Alluvione del Comune di Cesena.