Maltempo, conta dei danni in Alto Adige dopo i forti temporali di ieri sera: a Solda la situazione più critica

Dopo il forte maltempo che ha interessato ieri sera l’Alto Adige, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone, si contano i danni. Al rio Rosim di Solda, il vice caposquadra Werner Wallnöfer era in servizio ieri sera subito dopo la colata detritica. Oggi, riferisce il tecnico coordinatore Julius Staffler, dell’Ufficio sistemazione bacini montani ovest, sono stati richiesti quattro escavatori per ripulire il letto del torrente da circa 30.000 metri cubi di materiale detritico.

A Martello, tre colate detritiche più piccole e una di dimensioni più grande sono scese ieri pomeriggio verso le 16.30. Presso il rio Hölderle, circa 3.000 metri cubi sono scesi fino alla Plima, spazzando via un piccolo ponte sul sentiero arginale, riassume Roland Schweitzer, tecnico coordinatore dell’Ufficio per la sistemazione dei bacini montani Ovest. In serata, il team guidato dal caposquadra Hansjörg Stricker ha iniziato a ripulire le colate di fango più piccole nel rio Stachel, rio Schöntal e nel rio Reit.

Anche sulla strada forestale per la malga Soy, gli operai hanno immediatamente iniziato a rimuovere il materiale fangoso, per consentire alle vetture bloccate di fare ritorno a valle.”Ulteriori danni si sono verificati anche nella zona est del territorio, a seguito dei forti venti spirati nel pomeriggio di martedì“, riassume Sandro Gius, direttore dell’Ufficio sistemazione bacini montani est. A Casera, la malga Lahner ha subito alcuni danni per il fango, mentre il torrente Aurino ha trasportato detriti fin sotto la malga Kehrer, causando molti danni, come la distruzione di una linea elettrica e di una centrale elettrica. Fino a Casera, lungo il torrente Aurino si sono verificati un’erosione laterale e alcuni depositi di materiale: inoltre un ponte è stato quasi spostato, ha rilevato Michael Baumgartner, tecnico coordinatore dell’Ufficio sistemazione bacini montani est, dopo un attento sopralluogo in loco. La squadra guidata da Hubert Brugger ha subito iniziato i lavori per ripristinare la situazione alla normalità.

“Le situazioni meteorologiche estreme stanno diventando sempre più violente e frequenti“, sottolinea l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler. “A causa delle crescenti precipitazioni abbondanti, è necessario rafforzare le misure di protezione, portandolo ad un nuovo livello per tutelare la popolazione. Si tratterà di un processo lungo e costoso che richiederà l’impegno di persone valide ed esperte, oltre che ad ingenti risorse finanziarie. Il mio ringraziamento va al personale dell’Ufficio sistemazione bacini montani e al personale dei vigili del fuoco volontari, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità“.

“I danni alle strade altoatesine dopo i temporali di ieri sono stati contenuti e gestibili“, osserva Philipp Sicher, direttore del Servizio strade della Provincia; localmente si sono verificati smottamenti, la strada provinciale per il passo Erbe è stata coinvolta dal maltempo, ma già alle 23 siamo stati in grado di riaprire l’arteria su una sola corsia di marcia. “Presso la stazione meteorologica di Solda/Madritsch sono stati misurati 50mm di pioggia in un’ora nel solo tardo pomeriggio di ieri“, spiega Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. “La linea dei temporali è passata, lentamente da ovest a est nel tardo pomeriggio, causando grandi quantità di pioggia“.

