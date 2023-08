Maltempo, crollo termico in Veneto: la Marmolada torna sotto zero

MeteoWeb

Con la tempesta Rea che ha imperversato e indugiato sul Nord Italia, la Marmolada è tornata a registrare temperature sotto zero, anche di giorno. A Punta Penia (3.334 metri) la minima è stata di -3,1°C, mentre la massima non è andata oltre -1°C. Il brusco crollo termico si è fatto sentire, però, anche in pianura, dove dalla notte piove con insistenza: la colonnina di mercurio in 2 giorni è crollata di 13-15 gradi rispetto alle ultime giornate di gran caldo, con massime di +34°C/+35°C. Nei capoluoghi della regione stamane le temperature sono comprese tra i +15°C e +17°C.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: