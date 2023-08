Maltempo, caos e danni nella notte in FVG: piogge battenti e vento fino a 90 km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenta ondata di maltempo nella notte in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona del Pordenonese dove in 3 ore sono caduti 98 mm di pioggia a Saletto e Resiutta, 130 mm totali a Saletto, 64mm in un’ora a Moggio Udinese, 50 mm in un’ora a Zompitta, 50 mm in 3 ore a Vivaro. A Pordenone sono state misurate raffiche di vento a quasi 90 km/h, ma probabilmente localmente si sono avute raffiche più forti, quasi 80 km/h nel Cividalese.

Le diverse celle temporalesche che hanno interessato la regione nel pomeriggio e in serata hanno abbattuto alberi e provocato allagamenti, interruzione della viabilità e danni alle linee elettriche con blackout. In particolare nell’area di Porcia si segnalano anche scoperchiamento di edifici e allagamenti. In SOR sono giunte segnalazioni di problematiche dai comuni di Gemona del Friuli, Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Zoppola, Fagagna, Valvasone Arzene, Cividale del Friuli, Tarcento, Nimis, Pagnacco, Treppo Grande.

Maltempo Friuli, il downburst su Pordenone

Nelle scorse ore è proseguito l’afflusso di correnti sudoccidentali in quota che hanno portato aria umida ed instabile. Stamattina dovrebbe giungere sulla regione una massa d’aria temporaneamente più secca.

Supercella a Mereto di Tomba, nell'Udinese

Oggi sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso, più probabile in montagna, alternato a pause e schiarite anche prolungate. Sulla costa a tratti soffierà Scirocco moderato. Da stasera è atteso un nuovo peggioramento con piogge più diffuse in genere abbondanti ma con minore probabilità di temporali forti.

