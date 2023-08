Dopo il maltempo scattano i divieti di balneazione nel Tigullio: proteste

MeteoWeb

Scattano i primi divieti di balneazione della stagione a Santa Margherita Ligure in località Ghiaia e a Rapallo, nello specchio acqueo antistante il Lido. Protestano i balneari e le due amministrazioni comunali per il fatto che i prelievi da parte del personale Arpal sarebbero stati fatti ieri con una mareggiata in corso e dopo le abbondanti piogge. “Non è possibile – sostengono le categorie dei balneari – prelevare campioni di acqua marina quando i torrenti ingrossati dalle piogge hanno riversato in mare di tutto. La regola è quella che il mare deve essere calmo e bisogna che siano passate 48 ore dalla pioggia. Protesteremo in Regione e ci tuteleremo per i gravi danni arrecati“. Domani i sindaci prenderanno posizione a loro volta. “I divieti ancora in piena stagione sono un danno di immagine – dicono in comune a Rapallo – e chiederemo ragione sulla cadenza dei prelievi”.