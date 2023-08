Maltempo Emilia Romagna, Salvini: “A settembre i primi fondi”

MeteoWeb

“Ieri ho sentito il generale Figliuolo, e gli ho chiesto di accelerare e semplificare al massimo perchè ci sono ancora 8mila famiglie in Romagna che sono fuori dalla loro casa. Io penso che sia un dovere civico fare l’impossibile affinchè queste famiglie rientrino a casa il prima possibile. A settembre devono arrivare i primi soldi ai Comuni, alle famiglie e alle aziende in Romagna, perchè non si può aspettare oltre”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Meeting di Rimini.