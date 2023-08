Maltempo, verso Ferragosto con forti temporali: nubifragio a Siena, Piemonte bersagliato | DATI

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo, il maltempo sta condizionando la Vigilia di Ferragosto su gran parte d’Italia e in modo particolare nelle zone interne del Centro/Nord dove questo pomeriggio si sono formati violenti temporali che stanno colpendo varie località provocando conseguenze localmente pesanti. Particolarmente intenso il temporale che si è formato nel cuore della Toscana, ben visibile nelle immagini a corredo dell’articolo.

La tempesta ha scaricato in poco tempo ben 54mm di pioggia a Siena, 20mm a Sovicille, 12mm a Castelnuovo Berardenga. A causa di questo temporale è stata annullata la terza prova del Palio di Siena in programma questa sera alle 19.15. L’amministrazione comunale ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell’annullamento. Un forte acquazzone si è abbattuto nella città del Palio mezz’ora prima dell’uscita dei cavalli dall’entrone, rendendo inagibile l’anello di tufo di piazza del Campo. Al momento del temporale erano già moltissime le persone sorprese dalla pioggia nella piazza del Campo al punto tale che si è creato un fuggi fuggi generale alla ricerca di un riparo. La quarta prova è in programma per domani mattina alle 9.

Forti temporali stanno colpendo anche il Piemonte e le zone più interne della Liguria e dell’Emilia. Nel basso Piemonte sono caduti 42mm di pioggia a Paesana, 41mm a Monterosso Grana, 35mm a Elva, 19mm a Pian Delle Baracche, 15mm a Limone Piemonte, 13mm a Garessio. Al confine tra Piemonte, Liguria ed Emilia sono caduti 70mm di pioggia a Piani di Carrega, 48mm a Trebbia Valsigara, 41mm a Coloretta di Zeri, 14mm a Prato della Cipolla. I forti temporali hanno determinato anche intense raffiche di vento: a Capanne di Cosola è stata registrata una raffica di 72km/h.

Particolarmente colpito dal maltempo, l’alessandrino è in pole position in questo tipo di situazioni per i fenomeni estremi. Allerta gialla ancora per questa sera su Casalese, ValCerrina, Valenzano e Basso Monferrato. I forti temporali continueranno a colpire intensamente il Piemonte almeno nei prossimi tre giorni: Ferragosto, mercoledì 16 e giovedì 17.

