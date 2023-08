Maltempo: forti piogge a Trieste, chiusa la Risiera di San Sabba

MeteoWeb

La pioggia torrenziale che da questa mattina ha sferzato Trieste è stata talmente abbondante da non riuscire a defluire da tombini e feritoie in diversi punti della città. Anche il piazzale della Risiera di San Sabba è finito sott’acqua, obbligando il Comune di Trieste a chiudere temporaneamente la struttura. La Risiera di San Sabba, che è stata l’unico lager nazista in Italia, è monumento nazionale e viene visitata da 30mila persone ogni anno.

Per via del forte temporale si è allagata l’area del cortile coperta da un pavimento di acciaio che ricorda la presenza del forno crematorio. Non è stata danneggiata, invece, la copertura dell’area oggi adibita a museo. Nel pomeriggio sono anche intervenuti i vigili del fuoco con una una ditta specializzata.