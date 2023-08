Maltempo, forti temporali in Trentino Alto Adige nella serata di Ferragosto

MeteoWeb

Serata di Ferragosto di forte maltempo al Nord/Est e in modo particolare in Trentino Alto Adige dove forti temporali stanno colpendo molte località, specie nelle zone interne ma non solo. Sono caduti 50mm di pioggia a Ballino, 45mm a Balbido, 37mm a Selva di Val Gardena, 30mm al Passo Rolle, 28mm al Rifugio Bec De Roces, 25mm a Tione di Trento, 23mm a Nova Levante e all’Alpe di Siusi Zallinger, 21mm a Fiè allo Sciliar, 18mm a Solda, 17mm a Pinzolo e Bressanone.

Le temperature sono crollate su valori molto bassi in quota, specie nelle zone colpite dal maltempo. Fortunatamente, al momento non si segnalano particolari criticità.

