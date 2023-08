Maltempo, forti temporali nelle Marche: danni per nubifragi con picchi di 70mm, i dati pluviometrici

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito le Marche nel pomeriggio-sera, scaricando 68mm di pioggia ad Appignano, 65mm a Falconara Marittima, 64mm a Filottrano, 62mm a Jesi, 61mm a Polverigi, 58mm a Castelfidardo e 51mm ad Ancona. I forti temporali hanno provocato gravi danni come alberi abbattuti dal vento, diversi sottopassi chiusi e una decina di scantinati allagati. I temporali hanno interessato in particolare le province di Ancona e Pesaro-Urbino, per poi scendere nel sud della regione. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, oltre la metà dei quali tra Ancona, dove è stato aperto il Coc, e l’entroterra. Allagamenti sono stati segnalati a Macerata, dove è stato annullato lo spettacolo ‘Carmen Danza’, e a Civitanova Marche, dove è saltato il concerto di Michele Zarrillo: la pioggia ha raggiunto picchi di 40 millimetri in un’ora. Alla mezzanotte l’allerta arancione diventerà gialla su tutte le Marche: sono attesi temporali fino alle 12 di domani. Intanto l’aria è decisamente rinfrescata: ad Ancona la temperatura è piombata addirittura a +17°C.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: