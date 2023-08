Maltempo, forti temporali in Piemonte e al Nord/Est: mega grandinata a Cuneo, frane sulle Dolomiti

MeteoWeb

Mentre la “terribile ondata di caldo africano” rimane soltanto sulle pagine di alcuni giornali, nella realtà dell’Italia il maltempo continua a condizionare vaste aree del Paese provocando fenomeni meteo estremi. Oggi il Centro/Nord è stato colpito da forti temporali pomeridiani, per il quinto giorno consecutivo, con danni e disagi a causa della pioggia e della grandine e annesso tracollo termico.

La città più colpita è stata Cuneo, nel basso Piemonte, dove in serata un temporale violentissimo ha scaricato un’enorme quantità di grandine dai chicchi grossi come noci. In centro città sono caduti 16mm di pioggia (11mm nella vicina Boves) e la temperatura è crollata a +18,4°C alle 21:00 nel picco del temporale con grandine, dopo aver raggiunto massima giornaliera di +30,0°C alle ore 16:00 (comunque affatto eccessiva rispetto alle medie del periodo). Pazzesche le immagini che arrivano proprio da Cuneo:

Maltempo, le terribili immagini della super grandinata di Cuneo

Anche altre zone del Piemonte sono state colpite da forti temporali che hanno provocato una serie di spettacolari nubi “mammatus” lungo le incudini temporalesche, nei cumulonembi. Ma il maltempo non si è limitato al Piemonte. Forti temporali hanno colpito anche il Veneto e il Trentino Alto Adige, nell’area dolomitica. Notevoli i 44mm di pioggia caduti a Forno di Zoldo (Belluno) e i 36mm di Cortina d’Ampezzo, dove la temperatura è crollata a +12°C. Stessa temperatura a Sappada (Udine) dove sono caduti 39mm di pioggia. A Bolzano sono caduti 14mm di pioggia e la temperatura è crollata a +18°C mentre a Brixen – Albeins vicino Bressanone l’accumulo pluviometrico è stato di 39mm. Insomma, altro che “ondata di caldo africano“.

I temporali che hanno colpito in serata le Dolomiti bellunesi hanno provocato piccoli smottamenti e la caduta di alberi. Nei pressi del Passo Duran, sulla provinciale 347 che sale dalla Valle di Zoldo, una colata di fango e sassi ha invaso la strada, per un’ottantina di metri, senza fortunatamente coinvolgere auto in transito. I vigili del fuoco volontari, intervenuti assieme ai tecnici di Veneto Strade, stanno lavorando per consentire la riapertura dell’arteria, che avverrà probabilmente domattina. Una quindicina gli interventi dei pompieri anche nel Feltrino, anche qui per smottamenti e alberi pericolanti a causa del maltempo.

Nel vicino Alto Adige la zona più colpita è stata quella della Val d’Isarco. A Barbiano un fulmine è caduto su una falegnameria danneggiando parzialmente il reparto verniciatura. L’incendio, che avrebbe potuto espandersi velocemente in tutta la struttura per i tanti liquidi infiammabili che si trovavano all’interno, è stato velocemente domato dai vigili del fuoco. In queste ore i pompieri stanno lavorando perchè a seguito delle forti piogge alcuni torrenti sono straripati, precisamente a Laion sopra Chiusa e a Rio Pusteria.

