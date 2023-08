Maltempo, frana a Cortina d’Ampezzo: colata detritica a Passo Tre Croci, evacuate decine di persone | FOTO

MeteoWeb

Evacuate 70 persone a causa della frana detritica caduta stamani a Passo Tre Croci, sopra Cortina d’Ampezzo. La colata è scesa a ridosso della strada vicino a un condominio, un hotel e un B&B. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, con il sindaco, i tecnici del comune, la polizia di stato e locale, si è decisa in via precauzionale l’evacuazione di tutte le strutture ricettive, per la possibilità di distacco di grossi massi. Le 70 persone evacuate sono ospitate presso una palestra.

