Maltempo, frana in Savoia: volumi superiori alle stime iniziali, “circa 10mila metri cubi”

MeteoWeb

Il volume della frana che si è staccata domenica nella valle della Maurienne (Savoia, Francia), provocando la sospensione del traffico ferroviario e l’interruzione delle strade, è “di circa 10mila metri cubi“, molto più grande di quanto stimato inizialmente, ha affermato la prefettura locale. “Inizialmente avevamo annunciato 700 metri cubi. Oggi possiamo dire che domenica sono caduti circa 10mila metri cubi“, ha dichiarato Laurence Tur, segretario generale della Prefettura della Savoia. Le stime si basano sulle immagini riprese ieri dai droni.

“Non ci aspettavamo assolutamente un tale volume. Diecimila metri cubi sono un evento raro“, ha spiegato David Binet, responsabile dell’agenzia per il ripristino del territorio montano (RTM) dell’ONF. “È ancora attiva, questa mattina sono caduti altri 10 metri cubi” dalla falesia, ha aggiunto. “È un segno di attività, che solleva domande su cosa fare in seguito“, ha evidenziato, aggiungendo che “ci sono ancora circa 3.000 metri cubi di roccia instabile in cima alla scogliera“.