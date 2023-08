Maltempo e frane in Valle d’Aosta, situazione verso la normalità

MeteoWeb

Dopo la forte ondata di maltempo e le colate di fango, in Valle d’Aosta la situazione sta lentamente tornando alla normalità. In Valtournenche, la colata che ha raggiunto la strada regionale a Singlin ha portato fango e detriti che sono stati sgomberati in poche ore. La strada per Breuil-Cervinia è stata riaperta in modo regolare nella notte di Ferragosto. La strada regionale per Bionaz è ancora chiusa. E’ stata raggiunta in più punti per una colata detritica nel conoide del torrente Baudier; un secondo distacco, di dimensioni molto più grandi, ha coinvolto il vallone del torrente Varère, al confine tra Oyace e Bionaz.

“La possibilità di ritornare ad avere la strada aperta fintanto che non abbiamo i torrenti sistemati è legata ad eventuali allertamenti meteorologici per possibili temporali, e quindi a possibili fenomeni di colate. Per questo non può essere data la riapertura immediata: magari ci saranno delle limitazioni dal punto di vista gestionale a tutela dell’incolumità dell’utenza stradale“: è quanto ha dichiarato all’ANSA il capo della Protezione civile regionale della Valle d’Aosta, Valerio Segor, riferendosi alle colate detritiche che si sono verificate ad Oyace e Bionaz. Da ieri le due località dell’alta Valpelline non sono più isolate grazie a delle ‘finestre’ che consentono di spostarsi a chi ha necessità. Entro sera terminerà la pulizia della strada regionale e dell’attraversamento dei due torrenti, mentre ci vorranno alcune settimane per sistemare gli alvei dei corsi d’acqua, ha sottolineato Segor, come riporta l’ANSA.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: