Maltempo e freddo uccidono 30 bovini nel Cuneese: interviene il Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese sono intervenuti a Pontechianale, nel Cuneese, per il recupero di una trentina di bovini deceduti nei giorni scorsi negli alpeggi in quota, a causa dell’ondata di maltempo, con annesso brusco calo delle temperature, che ha colpito le Alpi, estendendosi poi al resto d’Italia. Le operazioni si sono svolte nel vallone verso il Colle di Saint Veran, e hanno visto l’utilizzo di un elicottero privato, che è servito per recuperare le carcasse.