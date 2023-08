Maltempo Friuli Venezia Giulia: convocato con urgenza il Comitato per le emergenze

MeteoWeb

In considerazione dell’ondata di maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, è stato convocato urgentemente per questa mattina il Comitato regionale per le emergenze. Scopo è per rendere edotti enti e autorità, competenti ciascuno per le proprie funzioni, sulla situazione. Occorrerà infatti valutare e coordinare gli interventi e le misure da adottare per il superamento del contesto di criticità legate alle conseguenze del maltempo. Questa mattina si terrà una riunione plenaria alle ore 11.30 nella sede di Palmanova della Protezione civile Fvg (via Natisone 43).

