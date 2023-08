Maltempo Friuli Venezia Giulia: vigili del fuoco in azione sul Duomo di Mortegliano | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono gli interventi da parte dei vigili del fuoco dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito gran parte del Friuli Venezia Giulia, in particolare le province di Udine e Pordenone: le squadre locali, supportate da rinforzi giunti da Toscana, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Marche, sono impegnate nella messa in sicurezza di tetti divelti e la rimozione di elementi pericolanti.

Nel video il team SAF (Speleo Alpino fluviale) in azione sul Duomo di Mortegliano (UD) per le operazioni di copertura del tetto danneggiato da forte vento e pioggia.