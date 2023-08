Maltempo Friuli, Vigile del Fuoco cade dal tetto che stava riparando: è grave

MeteoWeb

Grave incidente per un Vigile del Fuoco, che fa parte del gruppo di rinforzo inviato dal Dipartimento nazionale per far fronte ai danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia la scorsa settimana. Il pompiere stava operando sulla copertura di un capannone danneggiato dalla grandine ma è caduto, rimanendo ferito in modo serio. L’incidente è accaduto nel pomeriggio a Talmassons (Udine). Subito soccorso dai colleghi, il Vigile del Fuoco è stato trasferito con un’ambulanza, con medico a bordo, all’ospedale di Udine; non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe una ferita grave a una gamba.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di persone cadute dall’alto mentre stavano riparando i tetti danneggiati dal maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi: due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita gravemente. Un volontario della Protezione Civile, invece, è morto dopo essere stato travolto da una ceppaia, sempre nell’ambito degli interventi dovuti al maltempo.