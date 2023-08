Maltempo, piogge torrenziali in Germania: caos all’aeroporto di Francoforte, nubifragio a Gelsenkirchen | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Caos all’aeroporto di Francoforte, in Germania: decine di voli sono stati cancellati a causa delle forti piogge che impediscono le attività di decollo e atterraggio. Come riferisce l’emittente “Deutschelandfunk”, diversi velivoli non sono riusciti a decollare in tempo o sono stati dirottati su altri aeroporti. Nelle scorse ore un pesante nubifragio ha colpito Gelsenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia: i vigili del fuoco hanno riferito che numerose strade, cantine e locali ai piani bassi si sono allagati in brevissimo tempo, mentre diversi alberi sono caduti danneggiando vetture in sosta.

Maltempo in Germania, allagamenti a Gelsenkirchen