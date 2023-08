Freddo anomalo e forte maltempo in Germania, 50cm di grandine a Reutlingen: spazzaneve in azione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Spazzaneve in azione in piena estate in Germania. Una violenta grandinata ha colpito ieri la città di Reutlingen, 120 mila abitanti nel Baden-Württemberg, a Sud di Stoccarda, non lontano dal confine con la Svizzera. La grandinata ha provocato danni e disagi in tutto il distretto. Il temporale ha colpito in modo particolarmente violento il centro della città, dove la grandine era alta oltre 50 centimetri. I chicchi di grandine, grandi da uno a due centimetri, hanno intasato anche le fognature e le strade sono state allagate.

Secondo le autorità del comune di Reutlingen, lo strato di grandine medio nel centro della città era alto 30 centimetri. Secondo un portavoce, i servizi tecnici operativi sono intervenuti con gli spazzaneve per ripulire le strade. La polizia ha dovuto emettere un avviso di pericolo temporaneo, ma non si sono verificati incidenti di rilievo. I vigili del fuoco sono stati schierati in più di 120 operazioni nell’area della città di Reutlingen, ha detto sabato mattina un portavoce del centro di controllo integrato.

Maltempo, il centro di Reutlingen sommerso dalla grandine

Maltempo, l'eccezionale grandinata di ieri a Reutlingen in Germania

Maltempo in Germania, la grandinata di venerdì 4 agosto a Reutlingen

Un esperto del servizio meteorologico tedesco (Dwd) ha classificato il temporale come “non eccezionale“. Si è trattato, ha spiegato il meteorologo, di una cellula relativamente piccola che si era formata solo poco prima di Reutlingen e che, muovendosi lentamente, ha fatto sì che in pochissimo tempo sia caduta sulla città molta grandine. Il temporale avrebbe creato molti meno disagi se si fosse abbattuto in aperta campagna, secondo l’esperto del Dwd. A supporto delle dichiarazioni dell’esperto, stanno circolando in Germania molte fotografie storiche di grandinate analoghe risalenti a 40, 50 e 60 anni fa, a conferma che si tratta di fenomeni del tutto normali nel clima dell’area.