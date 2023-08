Maltempo: grandine a Milano sud, mentre la città aspetta la tempesta

MeteoWeb

Forti temporali con grandine nella zona di Milano sud, in particolare a Sedriano. Dal primo pomeriggio la metropoli vive in preoccupata attesa l’arrivo di una possibile, nuova tempesta dopo quella che ha fatto crollare cinquemila alberi il 15 luglio, alcuni dei quali ancora non sono stati rimossi. Poche auto e persone in giro e la citta’ gia’ svuotata dalle partenze per le ferie appare ancora piu’ silenziosa.

Chi e’ restato scruta in continuazione le app del meteo, in particolare quelle col ‘radar’ che segnala l’avvicinamento delle perturbazioni. Il Comune ha confermato l’allerta arancione nel pomeriggio e ha disposto la chiusura dei parchi. Al momento il cielo e’ grgio ma non piove.