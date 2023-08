Maltempo, il ciclone in arrivo sull’Italia flagella la Spagna: caos a Barcellona, si ferma la Vuelta

MeteoWeb

A causa del maltempo che si sta abbattendo su Barcellona, provocato dallo stesso ciclone in arrivo sull’Italia, gli organizzatori della Vuelta hanno deciso di neutralizzare l’arrivo della 2ª tappa da Mataró alla capitale catalana dopo 181.8 km. Vista la pioggia è stato applicato il protocollo sanitario, per cui i tempi della classifica generale saranno rilevati a 9 km dal traguardo, prima dell’ingresso nel circuito di Montjuic. I bonus all’arrivo e in cima alla Cittadella del Montjuic saranno comunque mantenuti.

