Maltempo in Cina: allerta per nubifragi e grandine in varie regioni

E’ stata emessa dalle autorità cinesi un’allerta per nubifragi che si attendono in varie regioni del Paese. In Henan, Shandong, Hubei, Jiangsu, Anhui, Hunan, Jiangxi, Guangxi, Yunnan e Tibet sono previsti precipitazioni di elevata intensità, fino a 70 mm, accompagnate da venti forti e grandinate. Il Centro meteorologico nazionale ha invitato la popolazione ad evitare ogni tipo di attività all’aperto e di staccare i contatori elettrici se sono collocati all’esterno delle abitazioni.

Nei primi giorni di agosto la Cina era stata colpita dal tifone Doksuri che ha causato 33 morti a Pechino con un volume di pioggia mai registrato negli ultimi 140 anni.