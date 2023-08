Maltempo nella Cina Settentrionale: un’inondazione ha provocato una frana, 21 vittime e 6 dispersi

MeteoWeb

Le intense piogge nello Shaanxi, nella Cina Settentrionale ha provocato 21 vittime a causa di una frana. Purtroppo si tratta di un bilancio provvisorio che è stato riferito dai media locali che hanno annunciato che al momento si registrano anche 6 dispersi. In un comunicato online l’Ufficio di gestione delle emergenze di Xi’ ha reso noto: “Finora sono state trovate 21 persone morte e altre 6 risultano ancora disperse“. Il primo bilancio che era stato reso noto parlava di 4 vittime.

La causa della tragedia è un’inondazione improvvisa avvenuta venerdì in una zona di montagna nel villaggio di Weiziping, a sud di Xi’an (Shaanxi), che ha provocato una frana abbattutasi su alcune case, danneggiando strade, ponti, rete elettrica e altre infrastrutture. In questo momento sono al lavoro un centinaio di militari e diverse squadre vigili del fuoco per le operazioni di soccorso che sono continuate anche oggi, complicate dalle rocce e dagli alberi finite sulle strade.