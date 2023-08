Maltempo in Friuli: bloccati dal fiume Tagliamento in piena, salvi 14 turisti

MeteoWeb

All’alba di oggi i vigili del fuoco hanno salvato 14 i turisti stranieri a Varmo (Udine), poiché erano rimasti imprigionati a Belgrado e Madrisio di Varmo dalla piena del fiume Tagliamento, ingrossato a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. L’intervento dei soccorsi è avvenuto in tre momenti diversi. Nel primo, i vigili del fuoco si sono occupati di due turisti tedeschi che si erano trovati in difficolta, in quanto le loro auto erano state completamente sommerse dal corso d’acqua.

Fortunatamente, i villeggianti erano riusciti a uscire dall’abitacolo con il cellulare con cui hanno chiamato i soccorsi. In seguito, hanno atteso l’arrivo dei camion dei vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo e portati nel loro distaccamento. Il secondo intervento è avvenuto sempre a Varmo, per soccorrere otto turisti che avevano avuto la stessa disavventura.

Il gruppo di turisti – francesi, tedeschi e cechi – sono rimasti imprigionati dall’acqua in un isolotto che si è formato a causa della piena del Tagliamento. In questo caso i soccorritori hanno spostato le auto nel punto più alto del greto, portando così in salvo gli otto escursionisti che sono stati presi in carico dal municipio. Un terzo intervento è stato effettuato per un gruppo di quattro ragazzi che si erano fermati in zona e che sono stati recuperati.