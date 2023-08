Maltempo in Germania: a Rostock forti raffiche di vento spezzano una pala eolica

MeteoWeb

In Germania il maltempo continua a provocare danni. Ieri pomeriggio una turbina eolica è stata danneggiata in modo significativo da una forte raffica di vento nel distretto di Rostock, come hanno riferito i media tedeschi. Una fonte della polizia ha specificato che alcune parti di una pala del rotore sono state strappate dalla forza del vento e ha causato uno squilibrio costante dell’intero impianto. La conseguenza è stata che l’albero di 65 metri si è spezzato sotto la forza del vento.

Prontamente, è stato informato il gestore del parco eolico. Secondo quanto riportato dai tecnici, la turbina eolica aveva già problemi con il telecomando prima che il vento si alzasse lunedì mattina ed è per questo motivo che non è stato possibile disattivarla. In via precauzionale, l’autostrada 23 tra Jördenstorf e Gnoien è stata chiusa dalla polizia. Il danno è stimato in circa 50.000 euro. Le altre turbine eoliche nelle vicinanze sono state fermate per precauzione per evitare un altro incidente