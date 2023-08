Maltempo: in Germania allerta per tempesta sul Mar Baltico

MeteoWeb

Il servizio meteorologico tedesco (Dwd) ha diramato un avviso relativo ad una situazione di forte tempesta sul Mar Baltico tra oggi e domani (martedì). In particolare, nelle zone da Fischland/Darß a Rügen potrebbero essere raggiunte da forti raffiche di vento tra 90 e 100 chilometri all’ora da nord-ovest e raffiche isolate simili a uragani di circa 105 chilometri all’ora. “Questo è estremamente insolito in questo periodo dell’anno. Ci aspettiamo una tempesta del genere in autunno e non in piena estate”, ha dichiarato l’esperto del Dwd, Michael Knobelsdorf, come riporta la Zdf.

A causa della tempesta, i collegamenti in traghetto con le isole di Hiddensee e Rügen sono stati interrotti nel Meclemburgo-Pomerania occidentale. Tutto il traffico dei traghetti per l’isola di Hiddensee è interessato tra oggi e martedì mattina. Circolazione interrotta anche per i boat-taxi, come comunicato dalla compagnia di navigazione di Hiddensee, che ha chiesto ai turisti di posticipare a mercoledì ogni tipo di spostamento.

Anche il traffico da e per Rügen è condizionato dalla tempesta: il traghetto Wittow a nord di Rügen e il traghetto Rügen tra Glewitz e Stahlbrode, nonché tutti i viaggi con la nave passeggeri ‘Altefahr’ sulla linea Stralsund-Altefahr e ritorno saranno sospesi fino a martedì mattina. Anche il traffico passeggeri tra Sellin, Baabe, Gager, Thiessow e Lauterbach è momentaneamente sospeso a causa del Maltempo. Questa sera è prevista tempesta anche nella zona di Amburgo e Deutsche Bahn ha previsto restrizioni sul traffico ferroviario.