Maltempo in Lombardia: evacuazione della frazione Rino per allerta esondazione | FOTO

Dalle 16 di ieri pomeriggio, forti piogge e vento hanno colpito la zona di Pavia, Vigevano e dei comuni limitrofi. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, impalcature pericolanti e allagamenti (come si può vedere nella foto). Interessata dal maltempo

anche la parte periferica Ovest di Milano, in particolare nel comune di Abbiategrasso. A Sonico (BS) disposto l’allontanamento precauzionale dei residenti della frazione di Rino, per l’innalzamento del livello di guardia del torrente Rabbia. Complessivamente sono stati svolti finora 375 interventi.