Maltempo in Lombardia, La Russa: “servono 8mln per interventi urgenti”

MeteoWeb

Romano La Russa, assessore lombardo alla Protezione civile ha dichiarato: “Martedì in giunta verranno stanziati 5 milioni di euro per finanziare i lavori di somma urgenza sul territorio lombardo il cui differimento metterebbe a rischio il patrimonio pubblico che è stato colpito in maniera importante dal Maltempo. E’ evidente che, in questa fase, è necessario intervenire in via prioritaria e urgente su edifici strategici, tra cui scuole, sedi delle amministrazioni comunali e residenze sanitarie e assistenziali pubbliche“.

L’Assessore La Russa ha detto: “Ad oggi 441 comuni lombardi hanno presentato domanda di risarcimento tramite il portale regionale di RAccolta Schede DAnni – RASDA, schede raccolte dalla Protezione civile di Regione Lombardia e inviate a Roma al Dipartimento di Protezione civile“, aggiunge l’assessore La Russa. “Ai 5 milioni che stanzieremo martedì, andranno aggiunti ulteriori 3 milioni di euro già a disposizione del mio assessorato che potranno, o sono in parte già stati usati, per interventi indifferibili urgenti quali ad esempio il ripristino di una strada interrotta dal crollo di un muro o di un albero. Con questi interventi andremo a coprire quei lavori necessari a molti piccoli comuni le cui finanze non permetterebbero in alcuni casi di iniziare l’anno scolastico“, spiega La Russa. E conclude: “Nei giorni scorsi ho sentito personalmente il ministro Nello Musumeci, il quale mi ha rassicurato nell’impegno del Governo a far sì che le pratiche amministrative per il riconoscimento dello stato di emergenza vengano al più presto esperite“.