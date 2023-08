Maltempo in Piemonte, grosse frane in Val di Susa: 150 persone bloccate, evacuazioni in corso | VIDEO

MeteoWeb

Sono circa 150 le persone che la scorsa notte sono rimaste isolate in Valle di Susa dopo le Frane e le colate di detriti che hanno interessato le aree di Cesana e Sauze di Cesana. E’ quanto si ricava da un primo bilancio del soccorso alpino. Alcune hanno passato la notte nella loro auto, altre sono state ospitate nelle strutture dei malgari presenti nella zona. Per dare il via alle operazioni di evacuazione l’unità di crisi allestita a Cesana ha deciso di attendere l’alba in quanto – viene spiegato – non si registravano emergenze sanitarie e le condizioni meteo erano tornate alla normalità. Gli interventi sono stati svolti da personale del soccorso alpino, della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della guardia di finanza.

Intanto con due elicotteri i vigili del fuoco proseguono le evacuazioni dei campeggiatori rimasti bloccati a Sauze di Cesana, in Valle Argentera: delle circa 150 persone, finora più di 100 quelle già trasportate in zona sicura. Prosegue intanto il lavoro delle squadre GOS (Gruppo Operativo Speciale), a bordo di escavatori e pale gommate, nella rimozione dei detriti ed il ripristino della viabilità, mentre con i droni vengono effettuate ricognizioni aeree sulle zone colpite dagli smottamenti.

Maltempo in Piemonte, le operazioni di evacuazione dei 150 rimasti bloccati in Val di Susa

Maltempo in Piemonte, grosse frane in valle Argentera: le immagini

