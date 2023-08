Maltempo, in Piemonte i primi forti temporali: temperature in picchiata, colpita anche Torino | VIDEO

MeteoWeb

I primi forti temporali stanno colpendo il Piemonte occidentale dando un’idea del forte maltempo in arrivo nelle prossime ore. I temporali anticipano il fronte freddo e stanno determinando rovesci di pioggia dal regime monsonico, con grandine, tempeste di fulmini e forti raffiche di vento, come possiamo vedere nei video di seguito. Notevole anche il calo delle temperature: mentre ad Asti e Alessandria abbiamo ancora +32°C, a Torino ci sono +24°C in centro e +21°C nelle zone occidentali della città, colpite da pioggia intensa con 8mm di accumulo al momento.

Le immagini in diretta:

Maltempo, forti temporali in Piemonte: immagini impressionanti da Saluggia

Maltempo, primo forte temporale a Torino: pioggia intensa sul capoluogo

I temporali si stanno spostando rapidamente anche verso la Lombardia, dove saranno molto violenti in serata:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: