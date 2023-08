Maltempo in Russia, nel Territorio del Litorale: dichiarato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

Nel Territorio del Litorale, regione dell’Estremo oriente russo, è stato diramato lo stato di emergenza a causa dei forti acquazzoni. Infatti, in poche ore nella regione sono cadute precipitazioni pari alla metà della norma mensile. Secondo quanto riferito dai media russi, circa 70 mila persone in otto distretti di Vladivostok sono senza elettricità a causa del maltempo. La linea del tram è stata interrotta in città. Il maltempo ha provocato il blocco dell’autostrada federale Ussuri, mentre un ponte pedonale è crollato nella città di Artem.

Il governatore Oleg Kozhemyako ha chiesto ai datori di lavoro di “lasciare andare i propri dipendenti durante il giorno, se possibile, in modo da non creare un potenziale collasso del traffico sulle strade“, e agli stessi residenti della regione di evitare di viaggiare in auto